Urmărire ca în filme în Italia. Un infractor român, arestat de polițiști Infractorul de naționalitate romana a fost arestat de patrula poliției din din municipiul Livorno Ferraris. Barbatul are 38 de ani și a fost arestat in timpul unuia dintre serviciile de control și patrulare. Acesta nu a oprit in momentul in care carabinierii i-au facut semn, știind ca sunt șanse sa fie recunoscut.Infractorul este nascut in Romania, dar domiciliat in Borgomasino, Torino. Acesta s-ar parea ca este fugar și are un mandat european de arestare pentru desavarșirea mai multor ilegalitați impotriva ordinii și siguranței publice.Carabinierii stației Livorno Ferrarislo au reuși sa il aresteze… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

