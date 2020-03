Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 28 de ani din comuna Samarinesti, fara permis de conducere, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce nu a oprit la semnalele efectuate de politisti, acestia executand 6 focuri de avertisment in plan vertical, se arata, miercuri, intr-o informare postata pe site-ul Inspectoratului…

- Un barbat care conducea un autoturism fara sa aiba permis, in noaptea de sambata spre duminica, in Timisoara, s-a ales cu trei dosare penale in interval de trei ore, intocmite de politistii timiseni, pen...

- Politistii Serviciului Rutier Arges au acordat astazi sprijin politistilor din cadrul Biroului Politiei Rutiere Autostrada A1, pentru depistarea unui autoturism despre care participantii la trafic au sesizat ca se deplaseaza haotic in trafic, efectuand depasiri pe banda de urgente si circuland cu…

- Politistii Serviciului Rutier Arges au acordat sprijin politistilor din cadrul Biroului Politiei Rutiere Autostrada A1, pentru depistarea unui autoturism despre care participantii la trafic au sesizat ca se deplaseaza haotic in trafic, efectuand depasiri pe banda de urgente si circuland cu viteza ridicata.…

- Polițiștii din cadrul Secției Nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere. Din cercetari a reieșit…

- La data de 7 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj un tanar, de 26 de ani, din comuna Padeș, banuit de savarșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice,…