Pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri de coronavirus in China, in momentul cand autoritatile au renuntat la masurile „zero COVID”, le creaza ingrijorari specialiștilor din intrega lume. Specialiștii in sanatate publica susțin ca masurile din China ar putea crea un context favorabil aparitiei unor noi variante ale virusului care a facut ravagii pana de curand. In urma cu doar cateva zile, China a anunțat ca, din 8 ianuarie, va renunța la carantina obligatorie la sosirea in tara, ultima masura din politica de restrictii stricte care au mentinut granitele tarii inchise in mare parte…