- Valoarea de piata a imperiului de afaceri apartinand miliardarului indian Gautam Adani, cel mai bogat om din Asia, s-a prabusit cu peste 50 de miliarde de dolari in aceasta saptamana, dupa ce Hindenburg Research, o firma americana de cercetare, a publicat un raport socant in care il acuza de frauda,…

- Valoarea averii lui Elon Musk se ridica la aproximativ 178 de milioane de dolari, in timp ce Bernard Arnault are o avere de 188 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Bernard Arnault (n. 5 martie 1949) este un om de afaceri francez, cunoscut pentru ca este președintele consiliului de administrație…

- Shane MacGowan, solistul trupei punk britanice The Pogues, cunoscuta mai ales pentru cantecul de Craciun cu versuri insultatoare "Fairytale of New York", a fost spitalizat, a anuntat sotia sa pe Twitter, informeaza AFP.

- Averea neta a lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, SpaceX si Twitter, a scazut cu o suma uriașa in ultimul an dupa prabușirea prețului acțiunilor Tesla in ultimele 12 luni, relateaza site-ul Yahoo Finance, citat de Agerpres.

- Curtea Suprema a Statelor Unite(SUA) a autorizat marti transferul declarațiilor fiscale ale lui Donald Trump catre Congres, respingand un ultim recurs al fostului presedinte republican, transmite AFP. O comisie din Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul democratilor pana in ianuarie, cere de…

- O efigie in marime naturala a președintelui rus Vladimir Putin, așezata pe un tanc micuț a aparut sambata (12 noiembrie) in Regent’s Park, in centrul Londrei, ca parte a unei expoziții de arta a artistului stradal francez James Colomina. Parinții și copiii deopotriva au reacționat cu surprindere la…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a pus capat zvonurilor conform carora ar fi petrecut de Haloween, alaturi de alți miliardari ai lumii, actori și modele, la Castelul Bran. Intr-o postare pe pagina sa de Twitter, Musk apare intr-o poza, alaturi de mama sa. Halloween with my Mom pic.twitter.com/xOAgNeeiNN…