Agentia de presa nu a putut verifica in mod independent. Divizia americana a bancii a fost lovita de un atac de tip ransomware care a perturbat tranzactiile de pe piata titlurlor de Trezorerie din SUA, joia trecuta. ”Au platit o rascumparare, afacere incheiata”, a declarat reprezentantul Lockbit pentru Reuters, prin intermediul Tox, o aplicatie de mesagerie online. Atacul cobernetic impotriva bancii chineze ICBC a facut ca unitatea sa din SUA sa datoreze temporar Bank of New York Mellon 9 miliarde de dolari, ca urmare a tranzactiilor nerezolvate, determinand societatea-mama sa injecteze un capital…