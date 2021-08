Urgia a făcut prăpăd pe litoral. Stațiunile, măturate de ape – VIDEO A plouat cu galeata in stațiunile de pe Litoral! O furtuna puternica, insoțita de averse și descarcari electrice, a inundat strazile orașelor și a izgonit turiștii de pe plaja. Mai multe filmulețe postate de romani arata ce potop a fost la mare, vineri seara. Orașul Mangalia a fost rapid inundat, in urma unei ploi torențiale […] The post Urgia a facut prapad pe litoral. Stațiunile, maturate de ape - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

