Urganul Isaias scade din intensitate înainte de a atinge coastele Floridei Uraganul Isaias a scazut din intensitate in apropierea de coasta de sud-est a Floridei (SUA), unde va ajunge duminica insotit de rafale de vant de 100 de kilometri pe ora, relateaza EFE.



Isaias, care a devenit uragan de categoria 1 la trecerea sa prin insulele din Caraibe, unde a generat sambata ploi si inundatii care au provocat moartea a cel putin doua persoane, isi va mentine forta la apropierea de coasta de est a Floridei in cursul zilei de duminica si la primele ore ale zilei de luni, potrivit Centrului National de Uragane (NHC), cu sediu la Miami.



