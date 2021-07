Stiri pe aceeasi tema

- Trei din cele cinci municipii ale județului Cluj, respectiv ????????????????-????????????????????????, ???????????????????? și ???????????? se regasesc in top 10 cele mai performante administrații din Romania, conform clasamentului recent realizat și publicat de UrbanizeHub Romania, una dintre cele…

- Intr-un top al celor mai performante primarii din țara, clasament realizat de un hub de profil, administrația buzoiana se situeaza pe locul patru, dupa Cluj-Napoca, Oradea și Reșița. „Dragi buzoieni, Buzaul pe locul 4 din cele mai performante primarii din Romania! Iata ca intr-un studiu privind ,,Cele…

- Dupa eșecul regionalizarii din timpul mandatului sau de premier, Emil Boc, in prezent primar al Clujului, incearca acum pas cu pas. Asociația Municipiiilor din Romania (AMR) pe care o conduce – și al carei președinte executiv este primarul Buzaului, Constantin Toma – a schițat un proiect de lege vizand…

- Reprezentanții Comisiei Europene in Romania au transmis o scrisoare de felicitare autoritaților buzoiene, pentru tiltul de cel mai bun brand de oraș din Europa. Anunțul a fost facut chiar de primarul Constantin Toma: „Comisia Europeana ne felicita! Dragi buzoieni, Iata ca au trecut deja 2 saptamani,…

- Demiterea Avocatului Poporului, guvernarea prin ordonanțe de urgența, desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și modificarea regulamentelor Parlamentului sunt cateva dintre metodele actualei guvernari liberale de a temporiza anchetele Direcției Naționale Anticorupție privind…

- ,,A dat in sfarșit soarele și am facut un tur al șantierelor din Buzau, acolo unde reabilitam strazi, trotuare sau parcari. Așa cum am promis, vom reabilita toata infrastructura stradala din Buzau, dar nu putem face minuni peste noapte!”, a scris primarul Constantin Toma pe pagina sa oficiala de Facebook…

- Romania se afla in topul exportatorilor de viori din Uniunea Europeana, in 2018 exportand 14 000 de viori catre statele din afara UE, transmite cu prilejul Zilei Europene a Muzicii, pe Facebook, Comisia...

- Cea mai recenta statistica a Eurostat arata ca Romania se afla in topul statelor UE cu cele mai poluate orase, iar solutiile depind, in primul rand, de noi, de fiecare, pentru o schimbare de mentalitate care sa sprijine regandirea politicilor de transport public de catre autoritati, pentru adoptarea…