Urban Talks aduce soluții inteligente și durabile pentru orașele din Moldova. Se vor găsi soluții pentru viitorul Iașului UrbanizeHub, o comunitate de oameni pasionați, cu expertiza inter-disciplinara care modeleaza viitorul orașelor romanești intr-un mod smart și sustenabil, vine la Iași la acest sfarșit de saptamana pentru conferința Urban Talks, urmata de concursul de soluții Urban Innovation Hackathons. Se va incepe in forța cu conferința Urban Talks, care va avea loc pe 17 septembrie incepand cu ora 9.30, la Palatul Culturii. Urban Talks aduce soluții inteligente și durabile pentru orașele din Moldova. Se vor aborda subiecte precum calitatea vieții, orașe pentru oameni, concepte de mediu și sustenabilitate,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremure in lanț, vineri dimineața, in Romania. Potrivit INFP, seismele au avut loc in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Primul cutremur s-a produs la ora 5:30, la adancimea de 121 de km, și a avut o magnitudine de 3,2 grade.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov,…

- Un cutremur s-a produs, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul a avut o intensitate de 2,8 grade și s-a produs la ora 4:51, la o adancime de 130 km. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 86 km E de Brasov, 90 km S de Bacau, 105 km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.4 a avut loc, la ora 23.14, in judetul Buzau Zona Seismica Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut loc la coordonatele 45.6022deg;N 26.4879deg;E la 126 kilometri adancime.Epicentrul cutremurului, caracterizat…

- Viteza de circulatie a trenurilor in regionalele București, Craiova, Brașov, Timișoara, Galați și Constanța se reduce cu 20 - 30 km/h luni. La nivelul șinelor de cale ferata se inregistreaza temperaturi de...

- Cetatenii din Republica Moldova aleg, duminica, o noua componenta a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului si unica autoritate legislativa a statului. Acestea sunt alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independentei. Pentru cele…

- Conform unor studii realizate recent in Statele Unite ale Americii, aproximativ 40% dintre cuplurile necasatorite și 25% dintre cuplurile casatorite s-au confruntat cu cel puțin un episod de infidelitate. Acelasi studiu spune ca 20% dintre barbați cauta o relație extraconjugala, in timp ce procentul…

- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- In ziua de 29 Iunie 2021 la ora 22:34:51 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MUNTENIA, DAMBOVITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 17km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Ploiesti, 56km E de Pitesti, 70km S de Brasov, 79km NV de Bucuresti, 133km…