Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invita publicul la Palatul Culturii, miercuri, 15 martie 2023, incepand cu ora 19.00, la licitația de arta „Sub același cer” organizata in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași și Clubul Rotary Iași. Organizat cu scopul de a sprijini…

- Rezultatele unui sondaj realizat de CFA Romania la finalul anului trecut arata ca profesionistii din domeniul investitiilor estimeaza o usoara crestere a PIB, dar si o majorare a datoriei publice. „Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor a scazut la…

- Membru fondator al Asociatiei pentru Drepturile Pensionarilor, Dorina Barcari, a afirmat ca Romania pretinde ca se incadreaza in cerintele europene cu tot felul de indicatii, dar nu reuseste sa puna la punct o situatie cum este cea a drepturilor de munca si de asigurari sociale. Dorina Barcari a…

- La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" va avea loc miercuri, 25 ianuarie 2023, incepand cu ora 11:00, in Sala „Elena Greculesi", evenimentul cultural „Reuniunea Reprezentanței Suceava a Uniunii Scriitorilor din Romania (USR), Filiala Iași", in cadrul caruia vor ...

- DISTINSULUI CARTURAR ȘI MARE ROMAN, GENERAL-MAIOR AVIATOR RADU IOAN THEODORU, LA ANIVERSAREA DE 99 DE ANI Fiului Banatului, General-Maior Aviator RADU IOAN THEODORU, veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial, președinte al Asociației ”General av. Radu Theodoru”, membru titular al Uniunii Scriitorilor…

- Postul județean de televiziune ITV a acordat in aceasta seara spațiu Asociației romanilor refugiați și expulzați in 1940 filiala Carei pentru a se face cunoscute demersurile pe care le vor intreprinde romanii umiliți și discriminați de actualul guvern. Legea 154 a fost votata și publicata in Monitorul…

- Nu s-a dorit de Guvern, in niciun moment al anului 2022, ca sumele datorate romanilor in baza Legii 154/2021 sa fie platite. S-a așteptat din nou perioada dinaintea Craciunului pentru a se acționa impotriva URMAȘILOR ROMANILOR PERSECUTAȚI ETNIC, STRAMUTAȚI DIN CASELE LOR IN 1940. Urmare a deciziei…

- Țara Hațegului iși menține titul de destinație ecoturistica, cel puțin pana in anul 2024, arata Ministerul Turismului. Statutul de destinație ecoturistica se acorda pentru o perioada de maximum trei ani, cu posibilitatea prelungirii ulterioare. Conceptul de Destinație Ecoturistica a aparut…