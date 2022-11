Dupa ce a lovit Bahamas, uraganul Nicole a ajuns joi dimineața pe coasta atlantica a Floridei, in sud-estul Statelor Unite, unde au fost emise ordine de evacuare, a anunțat serviciul meteorologic american. Potrivit ultimelor observații ale Centrului național american pentru uragane (NHC), uraganul Nicole a ajuns joi, in Florida, SUA, regiune de care s-a apropiat […] The post Uraganul Nicole lovește coastele Floridei. Fenomenul, o premiera in 40 de ani pentru luna noiembrie. NASA este in alerta - VIDEO first appeared on Ziarul National .