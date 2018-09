Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Florence, care a lovit ieri statele americane de pe coasta de est, Carolina de Sud si Carolina de Nord fiind cele mai afectate, a cauzat cel putin patru morti, inundatii catastrofale, echipele de salvare...

- Cel puțin 98.000 de locuințe din Carolina de Nord, Virginia și Carolina de Sud au ramas joi fara curent electric, din cauza uraganului Florence care se apropie de continent, incadrat de catre meteorologi la categoria doi, relateaza BBC și Reuters, conform Mediafax.Meteorologii au retrogradat…

- Premierul japonez Shinzo Abe a vizitat duminica insula Hokkaido, lovita joi de un puternic seism soldat cu 42 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritati si citat de AFP. Abe a vizitat orasul Sapporo, unde cutremurul cu magnitudinea 6,6 a distrus mai multe case si drumuri. Premierul…

- Pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane, autoritatile au anuntat ca se impun masuri radicale, respectiv impuscarea a peste 1.000 de mistreti – considerati principala sursa de transmitere a acestei boli – din cele noua fonduri de vanatoare afectate. Conform ultimelor centralizari, de la…

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- UPDATE – ora 11:50 In judetul Suceava, pompierii militari actioneaza la aceasta ora pentru scoaterea apei din gospodarii si decolmatarea fantanilor in sase localitati afectate de inundatiile de aseara. De asemenea, un drum judetean a fost blocat aproximativ o ora, iar un tren interregio a stationat…

- In perioada 20 – 24 august, se va intrerupe furnizarea energiei electrice in mai multe localitați din județul Satu Mare. Iata programul complet: Luni-20.08.2018 intre 9-17: Valea Morii, Pasunea Mare Str. Mujdeni-total, Ruseni-partial; intre 8:30-15:30: Carei str. 25 Octombrie bl. 19 et. 0, 1, 2, 3,…

- Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a dispus convocarea in ședința extraordinara, astazi, incepand cu ora 16.00, a Comitetului Local pentru Situații de Urgența in vederea adoptarii unor masuri concrete, ca urmare a avariilor repetate la instalațiile de medie tensiune ale Societații…