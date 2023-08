Uraganele ocolesc oceanul Atlantic 

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru București in urmatoarele 24 de ore: dupa canicula extrema vin vijeliile. Meteorologii anunța ca pana joi, 27 iulie, va fi canicula, iar temperatura maxima se va situa in jur de 40 de grade Celsius. Cerul va fi variabil de miercuri dupa-amiaza,…

- Temperaturi record pentru luna iulie sunt raportate din Grecia, Spania și Italia. In Jerzu și Lotzorai din Sardinia termometrele au indicat 48,2 grade Celsius, ceea ce reprezinta recordul european de temperatura in luna iulie. Potrivit meteorologilor, valul de caldura ar trebui sa se diminueze treptat…

- Distribuie O localitate izolata din nord-vestul arid al Chinei a indurat duminica temperaturi de peste 52 de grade Celsius, a anunțat presa de stat, stabilind un record pentru o țara care se confrunta cu temperaturi de minus 50 de grade Celsius in urma cu doar șase luni, scrie Reuters. Temperaturile…

- Val de caldura in sud-estul țarii, instabilitate atmosferica in restAstazi, vremea va fi caniculara in Campia Romana, in Lunca Dunarii și in cea mai mare parte a Dobrogei, unde maximele vor atinge 34...38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va fi in…

- In timp ce in unele zone ploile nu se mai opresc, in altele aerul este irespirabil. Temperaturile au crescut considerabil, depașind chiar și 35 de grade Celsius la umbra. In aceste condiții, specialiștii atrag atenția sa nu lasam copiii sau animalele de companie siguri in mașina, la soare, pentru ca…

- Temperatura la Beijing a depasit joi 40 de grade Celsius pentru prima data dupa anul 2014, in capitala chineza fiind asteptata pana la sfarsitul saptamanii o vreme caniculara, odata cu revenirea valurilor de caldura care au parjolit saptamana anterioara nordul tarii, informeaza Reuters.

- Ne așteptam, așadar, la innorari temporar accentuate local in Crișana, Transilvania, precum și in zona de munte, mai ales dupa-amiaza și seara cand vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, vant puternic și din nou condiții de grindina și vijelii. Pe arii restranse, cantitațile…

- Masurile care se iau la nivel internațional, in prezent, pentru a limita incalzirea climei vor expune mai mult de o cincime din omenire la calduri extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, avertizeaza oamenii de stiinta, conform AFP . Temperatura de la suprafata Terrei ar putea sa…