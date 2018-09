UPDATE/Parlamentul European cere lansarea unei proceduri punitive contra Ungariei, pentru periclitarea valorilor UE

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercuri periclitarea ‘sistemica’ a valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a articolului 7, transmit AFP, Reuters si dpa. Cu 448 voturi pentru, 197…

- Parlamentul European a votat, miercuri, pentru declanșarea procedurilor privind activarea Articolului 7, prin care Ungaria ramane fara drept de vot in Consiliul European. Parlamentul European a votat pentru declanșarea procedurilor privind activarea Articolului 7, prin care Ungaria rămâne…

- Comisia Europeana va lua masuri impotriva celor care nu respecta statul de drept, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Reuters conform News.ro . „Comisia va rezista in fata tuturor atacurilor asupra statului de drept”, a declarat Juncker in discursul sau privind starea…

- "Comisia Europeana se opune tuturor atingerilor aduse statului de drept", a declarat Juncker in cadrul discursului sustinut in plenul PE. El a adaugat ca la nivelul executivului comunitar exista o ingrijorare privind evolutiile din unele state membre. "Articolul 7 trebuie sa se aplice acolo…

- Guvernul ungar a adoptat luni un ton sfidator la adresa Uniunii Europene, cu doua zile inaintea unui vot in Parlamentul European care ar putea duce la sanctiuni impotriva Budapestei pentru incalcarea valorilor fundamentale ale UE, noteaza dpa. Opozitia acuza guvernul nationalist condus de Viktor…

- Coliderii Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa lanseze mecanismul privind statul de drept, instituit impotriva Poloniei si care se afla in prezent in dezbatere pentru Ungaria, informeaza vineri The Guardian. Comisia Europeana a activat anul…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a recomandat luni activarea procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene impotriva Ungariei pentru incalcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene sub guvernarea lui Viktor Orban, informeaza…