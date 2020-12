UPDATE VIDEO Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a fost vaccinat în direct la televiziune Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a primit luni prima dintre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19 in direct la televiziune, la spitalul Christiana din Newark, statul Delaware, si a indemnat populatia sa se vaccineze cand acesta va deveni mai disponibil, transmit DPA si Reuters.



"Oamenii ar trebui sa fie pregatiti sa se vaccineze, cand acesta va fi disponibil. Nu exista niciun motiv de ingrijorare. Astept cu nerabdare a doua doza'', a spus Biden in fata camerelor de filmat, intr-un efort de a spori increderea in siguranta vaccinului inainte de distributia larga a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

