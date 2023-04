UPDATE: VIDEO | Accident teribil la trecerea de linie ferată de la Roșiești (FOTO) UPDATE: In fața salvatorilor, șoferul mașinii implicate in accidentul feroviar de la Roșiești a povestit ca a incercat sa traverseze linia ferata dar mașina a ramas blocata pe șine. Impreunca cu soția lui a incercat sa impinga autoturismul șI sa-l scoata de pe șine dar și-a lasat copil in interior. Cu toate eforturile celor doi, […] Articolul UPDATE: VIDEO | Accident teribil la trecerea de linie ferata de la Roșiești (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

ULTIMA ORA… Un nou teribil accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, la trecerea de linie ferata din comuna Roșiești. La fața locului a fost solicitata o ambulanța pentru a acorda ingrijiri medicale raniților. Din primele informații a reieșit faaptul ca un șofer grabit nu a acordat prioritate…

