UPDATE: Un tren cu 100 de călători care se îndrepta spre Craiova a luat foc UPDATE: Potrivit ISU Teleorman, incendiul izbucnit la cele doua vagoane de tren in stația Maldaeni a fost stins. In timp ce disloca vagoanele la care a izbucnit incendiul, de restul trenului, șeful de tren s-a intoxicat cu fum. ISU Teleorman a transmis ca el este conștient, cooperant și i se administreaza oxigen. UPDATE: Estimare intarzieri, din cauza incendiului la cele doua vagoane ale trenului 1825, ana la ora 20:00 : Tr.9387 staționat Maldaieni de la ora 16:46. Intarziere aproximata 193 min. Tr.15935 staționat Radomiresti de la ora 17:08. Intarziere aproximata 172 min. Tr.1522 (desiro) staționat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Traficul feroviar este oprit pe magistrala 900, la intrare in statia CF Maldaeni, judetul Teleorman, dupa ce un incendiu a izbucnit la un tren de calatori, cu 100 de persoane la bord, care circula pe relatia Bucuresti - Targu Jiu. Incidentul s-a petrecut la 10 km de Rosiori de Vede, cateva trenuri vor…

