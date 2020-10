Urmare a unei informari care a venit din partea Direcției de Sanatate Publica Bacau cu privire la cresterea ratei incidentei cumulate la nivelul municipiului Bacau, de luni, 12 octombrie 2020, toate unitatile de invatamant din municipiu vor intra in scenariul 3 (rosu). Directorilor li s-a transmis sa se pregateasca deja pentru acest scenariu si sa […] Articolul UPDATE! TOATE unitațile școlare din municipiul Bacau intra in SCENARIUL ROȘU apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .