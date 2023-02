Stiri pe aceeasi tema

- Superbet Group anunta numirea lui Hans-Holger Albrecht in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, functie pe care urmeaza sa o preia in 28 februarie. Hans-Holger Albrecht este in prezent presedinte al Consiliului de Administratie pentru Scout24 Group (platforma online de imobiliare),…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE trebuie sa sprijine in continuare Ucraina și sa creasca presiunea asupra Rusiei, relateaza CNN și agenția Reuters, citata de Agerpres . ”Trebuie sa continuam sa creștem presiunea asupra Rusiei si vom continua, evident, sprijinul nostru…

- Miercuri, 11 ianuarie 2023, pe site-ul “Realitatea.net”, unul dintre puținele site-uri de știri generale, capabil de redarea obiectiva a evenimentelor, un nou scandal arunca in aer Uniunea Europeana. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, este investigata de procurori pentru legaturi suspecte…

- Europarlamentarul Partidului Umanist Social Liberal, Maria Grapini, i-a solicitat prin intermediul unei scrisori deschise, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, demararea de urgența a procedurilor de modificare a modului de vot din Consiliu, privind unanimitatea. De asemenea, Maria…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți ca executivul european va finanța pana la 30 de milioane de becuri LED pentru Ucraina, astfel incat statul afectat de razboi și criza de energie sa poata „sa economiseasca energia prețioasa”, informeaza Digi24. „Vom finanța pana la…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis marți, 13 decembrie, intr-o postare pe Facebook, ca „veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”. In acest sens, el a cerut oficial ca instituția condusa de Ursula von der Leyen sa atace in justiție decizia Consiliului…

- Oficiali de top din domeniul sanatații din UE solicita o mai mare transparența in ceea ce privește cel mai mare contract al blocului comunitar pentru vaccinurile anti-Covid-19, un contract la a carui negociere a participat personal președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Ce s-a promis?…