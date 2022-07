UPDATE-Statele membre UE ajung la un acord asupra reducerii consumului de gaze naturale ruseşti şi dependenţei de Rusia Cei 27 de ministri ai Energiei au ajuns marti la un acord in vederea reducerii dependentei tarilor lor de gaze narturale rusesti. ”Nu era o misiune imposibila! Ministrii (Energiei Celor 27 reuniti la Bruxelles) au ajuns la un acord politic asupra reducerii cererii de gaze naturale iarna viitoare”, anunta intr-un mesaj postat pe contul de Twitter presedntia ceha. ”UE a facut azi (marti) un pas decisiv sa infrunte amenintarea unei intreruperi totale a gazului de catre Putin. Salut puternic aprobarea de catre Consiliul (European) a regulamentului privind masuri coordonate de reducere a (consumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

