Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Radu Popa a relatat sambata, intr-o postare pe contul sau de socializare, care este „povestea adevarata” a intalnirii pe care a avut-o intr-un restaurant din Capitala cu senatorul PSD Vasile Dancu, senatorul AUR Claudiu Tarziu și fostul adjunct SRI, Florian Coldea.„Povestea adevarata…

- O intalnire de taina, la un restaurant libanez din București, a avut loc sambata la pranz intre fostul general din SRI, Florin Coldea, fostul ministru al Apararii Naționale, Vasile Dincu, deputatul PSD de Dambovița, Radu Popa și senatorul AUR, Claudiu Tarziu, potrivit evz.ro . Sambata la pranz, la un…

- Nu aduce anul ce poate sa aduca o sambata de inceput de vara, scrie sambata Gandul.ro, care publica imagini suprinse sambata la un „restaurant libanez cu ștaif din București” cu Florian Coldea (fost adjunct al SRI), Vasile Dincu (senator PSD), Radu Popa (deputat PSD) și Claudiu Tarziu (senator AUR).…

- Maricel Popa a fost indepartat saptamana trecuta de la conducerea PSD Iasi. Motivele sunt inca invaluite in mister si dezbatute in culise. Unii spun ca am asistat la un divort pe cale amiabila, iar lui Popa i s-a permis sa-si negocieze iesirea din scena primind la schimb promisiunea unor functii caldute…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, in perioada 22 mai – 30 iunie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al MApN,…

- Sute de sindicalisti din invatamant au protestat, in aceasta saptamana, in mai multe orase din tara, pentru a cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru salarizarea personalului din Educatie, scrie Școala 9. Ministra Ligia Deca a spus, miercuri, ca salarizarea nu va mai fi reglementata de Legile Educatiei,…

- CARAȘ-SEVERIN – Aproape jumatate din județele țarii, inclusiv Caraș-Severinul, au fost vizate de 23 de percheziții derulate in 29 martie, la persoane banuite de punerea in circulație a unor bancnote contrafacute! Startul acțiunii a fost dat in județul Arad, de catre polițiștii Serviciului de Combatere…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 6 – 12 martie, 46,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Iasi, Maramures si Brasov. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 44,8% dintre cazurile confirmate s-au inregistrat la persoane…