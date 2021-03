Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – “De maine dimineata, avand in vedere ca tehnic inteleg ca e nevoie de cateva ore pentru restabilirea circuitelor, se va relua circulatia. Inteleg ca tehnic nu este posibil, oamenii vor iesi in aceasta seara”, a afirmat prefectul Capitalei, Alin Stoica. Intrebat daca poate da garantii ca situatia…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, la finalul intalnirii avute cu conducerea Metrorex și sindicaliștii, ca de sambata dimineața oamenii vor putea circula din nou cu metroul, anunța MEDIAFAX. „De maine dimineața, avand in vedere ca tehnic ințeleg ca este nevoie de restabilirea circuitelor,…

- Protestul de la metrou se suspenda, insa circulația trenurilor se va relua sambata dimineața. In urma discuțiilor, s-a ajuns la un consens, urmand sa se continue negocierile pe doleanțele sindicaliștilor. Pe perioada negocierilor se suspenda acțiunile disciplinare care ii vizeaza pe sindicaliști. “Protestul…

- Sindicaliștii au acceptat sa lase metroul sa circule in schimbul acceptarii de catre Metrorex a faptului ca Sindicatul este reprezentantiv la nivelul companiei.In plus, vor continua negocierile Metrorex – sindicat in urmatoarele zile, timp in care sancțiunile disciplinare anunțate de conducerea companiei…

- Sindicaliștii de la metrou, susținuți in demersul lor. Federația Mecanicilor de Locomotiva din Romania este alaturi de colegii de la Unitatea – Sindicatul Liber Metrou in contradictoriu cu administrația Metrorex SA. Intr-un comunicat trimis pe adresa redacției, se precizeaza: „Masura prin care se incearca…

- Prefectura Capitalei i-a trimis primarului Sectorului 5 un document prin care ii cere sa revoce urgent aceasta dispozitie, amintind ca Guvernul a emis pe 10 martie hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand din 14 martie care prevede ca programul operatorilor economici…