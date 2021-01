Stiri pe aceeasi tema

- Platforma nationala pentru programare la vaccinare impotriva COVID-19 nu s-a blocat din cauza numarului de accesari multiple, fiind in procedura de actualizare. ‘Avand in vedere ca trecerea de la prima etapa s-a realizat incepand cu orele 15,00, in acest moment se realizeaza transferul tuturor serviciilor…

- Vaccinarea impotriva coronavirusului este o actiune privita cu retinere de multi romani. Din pacate, oamenii nu mai au incredere si se gandesc la tot felul de scenarii. Majoritatea personalului din sanatate si asistenta sociala nu s-a vaccinat in prima etapa si mai asteapta. Unii spun ca daca sunt sanatosi…

- Autoritațile anunța mai multe posibilitați de inscriere pe platforma de vaccinare, in funcție de cele trei etape ale campaniei din Romania. Potrivit Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), citat de Agerpres, pentru asigurarea accesului tuturor…

- In contextul informatiilor vehiculate in spatiul public privind obligativitatea detinerii unui certificat de semnatura electronica de catre cetateni pentru inscrierea in platforma de programare pentru vaccinare impotriva COVID-19, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a venit cu o serie de precizari.

- Siteul Programare.vaccinare-covid.gov.ro, dezvoltat de STS, cere semnatura electronica din cea pe care o poți obține doar contra cost și lucreaza doar cu un mic numar firme preferate. Intre ele, companii ale unor foști generali SRI, secretari de stat PSD și antreprenori trimiși in judecata pentru corupție.Vaccinarea…

- Platforma pentru programarea online la vaccinarea anti-Covid este disponibila de luni pentru persoanele cuprinse in etapa 1 de imunizare, respectiv pentru lucratorii din domeniile sanatate și social. „Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19-https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ –…