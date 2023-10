(UPDATE) Peste 1.000 de morţi în războiul dintre Israel şi Hamas (sinteză) UPDATE, 9 oct – Bulversat de cel mai sangeros atac de pe teritoriul sau de la crearea sa, Israelul a declarat oficial razboi Hamas duminica, dupa ofensiva fara precedent lansata cu o zi in urma de miscarea islamista palestiniana din Gaza, confruntarile facand peste o mie de morti in total, relateaza AFP intr-o sinteza. Incercand sa recastige controlul dupa acest atac de amploare – pe uscat, prin aer si pe mare – in plin Shabbat, sarbatoarea evreiasca saptamanala, fortele israeliene au continuat sa vaneze duminica membrii Hamas din sudul Israelului si au continuat loviturile aeriene impotriva tintelor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Bulversat de cel mai sangeros atac de pe teritoriul sau de la crearea sa, Israelul a declarat oficial razboi Hamas duminica, dupa ofensiva fara precedent lansata cu o zi in urma de miscarea islamista palestiniana din Gaza, confruntarile facand peste o mie de morti in total, relateaza AFP intr-o sinteza.

- Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat oficial declanșarea starii de razboi și posibilitatea de a desfașura „activitați militare semnificative„, conform anunțului facut de biroul premierului israelian. Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat anterior ca țara se afla intr-un conflict, dupa ce…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…

- Razboiul din Israel, declanșat sambata de organizația paramilitara palestiniana Hamas, i-a bulversat nu doar pe fotbaliștii romani care joaca la echipe din Țara Sfanta, ci și pe cei care au activat in Ligat ha'Al. Ovidiu Hoban (40 de ani) este unul dintre fotbaliștii romani care au scris istorie in…

- Israelul a anuntat, duminica, lansarea de atacuri impotriva organizatiei extremiste Hamas ca raspuns la atacurile-surpriza pe scara larga ale gruparii din Fasia Gaza, informeaza DPA. Consiliul de securitate al Israelului a aprobat masuri pentru „distrugerea capacitatilor militare si guvernamentale”…

- Cabinetul politic si de securitate al Israelului s-a reunit, sambata seara, pentru a stabili masurile dupa atacul surpriza al gruparii Hamas.Premierul Beniamin Netanyahu promite un „razboi fara mila” impotriva Hamas și ca Israelul va „razbuna aceasta zi neagra”, intr-un mesaj transmis la televiziunea…

- Sunt scene sangeroase in Israel, dupa un atac surpriza declanșat azi de teroriștii palestinieni ai Hamas. Au fost lansate, intr-o singura dimineața, peste 5.000 de rachete in direcția Israelului, iar atacurile continua și la aceasta ora.

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…