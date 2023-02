Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au anuntat, vineri, ca au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 4 inculpati (2 cetateni romani si 2 cetateni kazahi, care au exercitat functii de conducere in cadrul unui grup din industria petroliera ce activeaza pe teritoriul Romaniei), pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Surse judiciare au precizat ca grupul petrolier condus de cei patru este Rompetrol. ”In cauza s-a retinut faptul ca, in intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, trei dintre inculpati impreuna…