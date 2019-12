UPDATE Neamţ: Bătrîn mort în incendiul de la Horia. Flăcările au izbucnit de la o lumînare Un batrin in virsta de 85 de ani a fost gasit decedat de catre pompierii chemati sa stinga un incendiu izbucnit, miercuri, 4 decembrie, intr-o gospodarie din localitatea Horia. Salvatorii nemteni continua si in aceste momente sa lupte cu flacarile, pentru a lichida incendiul care a fost localizat. Reamintim ca trei echipaje de pompieri cu […] Articolul UPDATE Neamt: Batrin mort in incendiul de la Horia. Flacarile au izbucnit de la o luminare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

