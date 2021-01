Stiri pe aceeasi tema

- Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Matei Balș. Incendiul a izbucnit la parterul unui pavilion din cadrul Institutului. Acolo erau adapostite aproximativ 100 de persoane. Potrivit unor surse, cel puțin 3 persoane au murit.

- Prin apel la 112, in jurul orei 02:55, pompierii au fost inștiințati despre producerea unui incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, scrie și realitateadeneamt.net .Cel mai probabil, incendiul a pornit de la ghena spitalului, in care se aflau materiale textile. Ghena comunica printr-o…

- Incendiul s-a întâmplat noapte a trecuta, la Spitalul Municipal Roman din județul Neamț. S-a activat planul roșu de intervenție, iar pompierii au intervenit cu patur autospeciale pentru a stinge flacarile. 17 pacienti au fost evacuați Fumul s-a raspândit…

- Patru persoane au fost ranite, luni seara, in urma coliziunii dintre 2 autoturisme pe drumul european E85, in localitatea Cordun, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. ‘Toate cele patru victime au fost transportate la Centrul de Primiri Urgente Roman. Pompierii au…

- Spitalul General C.F., care in prezent are internati doar pacienti cu COVID-19, va achizitiona aparatura in valoare de peste 8,7 milioane de lei, a anuntat vicepremierul Raluca Turcan miercuri, intr-o conferinta de presa. "Am facut astazi inca un pas concret pentru intarirea capacitatii de…

- Oboseala este una din simptomele initiale cele mai comune la persoanele infectate cu noul coronavirus si desi consecintele pe termen lung ale bolii inca nu au fost bine studiate, exista preocuparea ca virusul sa declanseze un sindrom de oboseala postvirala, relateaza EFE, citata de Agerpres. Pentru…

- Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tras un semnal de alarma in privinta efectelor severe pe termen lung pe care le-ar putea avea pacientii COVID-19, informeaza Agerpres. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat ca aceste efecte pot afecta pe oricine, atat…