Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa.



"Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat din Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), se afla intr-o vizita in China in 19-20 iunie", a anuntat agentia de presa Xinhua intr-o scurta informare, care nu ofera niciun fel de detalii asupra programului vizitei.



Acest anunt confirma informatiile…