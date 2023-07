Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier pe strada Campiei din Turda. In zona se circula cu viteza, in plus indisciplina pietonilor care nu traverseaza prin locuri marcate corespunzator este o alta cauza a producerii evenimentelor rutiere de acest gen. Revenim cu detalii in curand. UPDATE:…

- UPDATE: ISU Arges a precizat ca in urma incidentului au fost ranite trei persoane. Este vorba despre doi minori, de 14 si 15 ani, si un adult. ”Paramedicii SMURD au monitorizat si transporta la spital doi minori cu varstele de aproximativ 14, respectiv 15 ani, care au suferit arsuri pe corp”, a transmis…

- Polițiștii informeaza ca motociclistul implicat, joi dupa amiaza, in accidentul de la Costești, a murit. “Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, s-a stabilit ca un barbat de 74 de ani, din Costești, care se deplasa cu o motocicleta pe DN 65A, pe raza orașului…

- Un incendiu a izbucnit azi-dimineața in localitatea Cetan, comuna Vad. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la doua anexe gospodarești și la acoperișul unei case. La fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu trei autospeciale cu apa și spuma.…

- Revenim cu amanunte de la incidentul grav petrecut miercuri, 31 mai, la Salatrucu, in Argeș, la un punct de lucru al unei societați comerciale de exploatare agregate, cand un mal s-a prabușit in acea cariera de piatra, doi muncitori fiind prinși sub daramaturi. V-am relatat ca unul dintre ei, in varsta…

- Revenim la incidentul petrecut in seara zilei de sambata, 6 mai, atunci cand un barbat din Bascov a postat pe internet imagini video in care este surprins amenințandu-și fosta soție de fața cu copilul. Potrivit unui comunicat al IPJ Argeș, femeia a reclamat ca barbatul era baut in timpul incidentului.…

- UPDATE 2 ,,Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca incendiul a fost cel mai probabil provocat de scurtcircuitul electric.” – ISU Buzau UPDATE 1 23:04 Incendiul a fost lichidat. *Știre inițiala Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj din municipiul…