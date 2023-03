(UPDATE) Incendiu la o casă din Zilișteanca UPDATE Incendiul a fost lichidat. S-a manifestat la coșul de fum pe o suprafața de aproximativ 5 mp de acoperiș in zona coșului. *Știre inițiala In urma cu puțin timp, la o locuința din satul Zilișteanca, din comuna Poșta Calnau, a izbucnit un incendiu. ,,In jurul orei 13:30 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din localitatea Zilișteanca. Imediat la fața locului s-au deplasat 3 autospeciale, dintre care 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța SMURD.” , transmite… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

