UPDATE – ISU a mai transmis ca nu ar fi persoane ranite in urma incendiului de la Rafinaria Petromidia. De asemenea ISU Dobrogea a precizat ca la misiunea de stingere a incendiului participa si o autospeciala transport roboti din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov. “Acest mijloc performant de interventie a intrat de curand in dotarea IGSU, iar datorita multiplelor caracteristici detinute asigura, pe langa eficienta interventiei, protectia echipajelor operative in misiuni complexe. Autospecialele au in componenta patru roboti (doua cu motoare electrice si doua cu motoare termice) si sunt destinate interventiei…