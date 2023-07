UPDATE – FOTO – Explozie urmată de incendiu într-o localitate clujeană O locuința din localitatea clujeana Calațele a fost cuprinsa de un incendiu, miercuri dimineața. Apelul la 112 a fost inregistrat in jurul orei 05:30. Ar fi fost vorba despre explozia unei butelii. Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit la incendiu cu doua autospeciale cu apa și spuma. La ora redactarii acestui material, 07:00, militarii inca acționeaza la Calațele pentru lichidarea incendiului. UPDATE – 1 – ORA 07:30. Pompierii de la Detașamentul Huedin intervin și in aceste momente la un incendiu de casa in localitatea Calațele. Incendiul a pornit de la butelia unui aragaz care a… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

