UPDATE: Două accidente rutiere, în urmă cu puțin timp, în Mureș UPDATE: 12,30 Opt persoane, transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Circulația s-a reluat pe ambele sensuri. *** Doua accidente rutiere, in urma cu puțin timp, in Mureș. Ambele au avut loc pe raza localitații Campu Cetații, la o distanța de aproximativ 100 de metri. Intr-unul din evenimente a fost implicat un autocamion și un microbus

- "Este vorba despre doua evenimente, o tamponare fara victime si, la o distanta de aproximativ 100 metri, un accident in care au fost implicate un autocamion si un microbuz care transporta cinci minori, acestia au suferit leziuni si sunt asistati de echipajele medicale aflate la fata locului (...) Au…

- Doua accidente rutiere s-au petrecut, sambata, in localitatea Campu Cetatii, la aproximativ 100 de metri unul de celalalt, in urma carora opt persoane au ajuns la spital, intre care cinci minori, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, conform agerpres. "Este…

