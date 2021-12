Stiri pe aceeasi tema

- ”Victorie pentru romanii conectati la sistemele de incalzire centralizata! Acestia nu vor mai fi obligati sa isi monteze repartitoare pana la finalul anului. Tocmai a fost adoptat in plenul Camerei Deputatilor amendamentul sustinut de USR care amana termenul de montare a repartitoarelor cu un an. Noul…

- Proprietarii locuințelor racordate la sistem centralizat de alimentare cu energie termica vor fi obligați sa monteze contoare individuale pana pe 31 decembrie 2022, potrivit unei legi adoptata marți in plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Proiectul a intrunit 264 de voturi pentru,…

- Peste 500.000 de romani au depus cereri pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece si pentru suplimentul de energie acordat prin Legea consumatorului vulnerabil au fost depuse deja la primarii. “Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire…

- Președintele PNL Sector 4, deputatul Pavel Popescu, susține ca legea privind certificatul verde obligatoriu o sa fie votata in Parlament. El le da asigurari romanilor ca traim intr-o țara „europeana” și se arata siderat de mesajele unor persoane din spațiul public, precum George Simion sau Diana Șoșoaca.…

- Cristina Pruna, deputat USR si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a depus o initiativa legislativa prin care mandatele conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vor inceta de drept daca raportul de activitate al institutiei va primi un vot negativ in plenul…

- Vot final la legea pentru compensarea facturilor la electricitate și gaze Foto: radioiasi.ro Legea care va permite compensarea facturilor la energie electrica și gaze naturale intra la votul final în Camera Deputaților. Masurile de sprijin pentru cetațeni, dar și pentru firme…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…