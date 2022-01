Stiri pe aceeasi tema

- Suspans privind ordonanța de urgența prin care se introduc noi praguri pentru plafonarea și compensarea facturilor de energie electrica. Dupa ce liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca decizia se va lua maine, liderul PNL Florin Cițu a afirmat ca este totuși posibil ca propunerea sa ajunga marți pe…

- Președintele PNL, Florin Cițu, il contrazice pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, pe tema ordonanței pe energie. In timp ce Ciolacu a spus ca ordonanța nu intra azi in ședința de Guvern, Florin Cițu susține fix contrariul. „Am avut o alta discuțue cu dl Ciolacu, despre alte lucruri. AM discutat…

- Deși ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți dimineața, 25 ianuarie, ca Guvernul condus de Nicolae Ciuca va adopta in ședința de Guvern de azi o Ordonanta de urgenta privind schema de compensare a facturilor la energie si gaze, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, dupa o discuție…

- ​Guvernul va adopta în ședința de marți Ordonanța de urgența privind noile prețuri plafonate la energia electrica și gaze naturale. Clientii casnici vor primi o compensație unitara în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (în cazul energiei electrice), si în valoare de cel mult 40%…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece. …

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (în cazul energiei electrice), si în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor…

- Subiectul certificatului verde a fost îngropat în Coaliție dupa ce, timp de o luna, liderii PSD și PNL au facut ping-pong cu asumarea responsabilitații adoptarii acestuia. Marcel Ciolacu a declarat miercuri la Parlament ca este tardiva o lege privind certificatul verde, în acest moment…

- Ciuca anunța un acord în Coaliție. Noile plafoane pentru energie electrica și gaze Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca s-a ajuns la un consens în Coaliție iar Guvernul va da o ordonanțade urgența prin care va plafona din nou prețul la electricitate și gaze. Premierul a anunțat…