Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem la locul unui atac armat la liceul Timberview", a anuntat politia locala din Arlington, pe Twitter.Postul local afiliat NBC a relatat ca atacul armat s-a soldat cu "mai multe" victime. Potrivit canalului de televiziune Fox, preluat de EFE, cel putin trei persoane au fost ranite."Cel putin doua…

- Un atac armat are loc miercuri intr-un liceu din Arlington, Dallas. Conform presei locale, cel puțin trei persoane au fost ranite. Deocamdata nu se cunosc date despre atacatori și nici numarul total al victimelor. Conform FoxNews, poliția din Arlington a confirmat ca se afla la liceul Timberview, unde…

- Autoritatile au fost alertate in legatura cu focuri de arma intr-un supermarket Kroger din Collierville, un oras de la periferia orasului Memphis, la ora locala 13.30 (18.30 GMT)."Atunci cand am ajuns acolo, am gasit mai multe persoane ranite", a spus Dale Lane, seful politiei din Collierville. Dintre…

- Un barbat înarmat a deschis focul într-un supermarket din Collierville, Tennessee, joi, ucigând o persoana și ranind cel puțin alte 12, înainte de a se sinucide, au spus autoritațile, relateaza New York Times. Autoritațile au fost alertate la ora locala 13.30 ca este un atac…

- UPDATE – Totalul victimelor atacului armat de luni la o universitate din orasul rus Perm a crescut, ajungand la opt persoane, iar alte cateva sunt grav ranite, a anuntat agentia de aplicare a legii a Comitetului de Investigatii, potrivit REUTERS. O persoana necunoscuta a deschis focul luni dimineata…