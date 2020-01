Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite și câteva ar fi murit dupa un incident armat ce a avut loc vineri în Germania, a informat, poliția, adaugând ca suspectul a fost reținut. Incidentul a avut loc la ora locala 12.45, aproape de o cladire din orașul Rot am See din statul federal…

- Mai multe persoane au fost ucise intr un atac armat produs vineri dupa amiaza intr un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana, potrivit digi24.ro.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg.Un individ a deschis…

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in orasul Rot am See din sudul Germaniei si o persoana suspecta a fost arestata, informeaza vineri dpa.Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- Politia ceha a mentionat ca sase persoane au murit in acest incident. Pe contul sau de Twitter, politia a anuntat ca a fost declansata operatiunea de cautare a suspectului. Potrivit presei din Cehiai, atacul a avut loc in jurul orei locale 07:00 (ora 09:00, ora Romaniei). Spitalul respectiv…

- Un avocat turc lucrand pentru ambasada Germaniei la Ankara a fost arestat in septembrie, a afirmat miercuri o sursa din cadrul Ministerului german de Externe care a apreciat ca de "neinteles" masura autoritatilor turce, relateaza AFP. Afacerea intervine intr-un moment in care relatiile…

- Potrivit primelor date anuntate de presa locala, un suspect a intrat in curtea din spate a unei resedinte unde se adunasera circa 35 de persoane pentru a urmari un meci de fotbal si au deschis focul. Atacatorul a fugit si este cautat de Politie. loading...

- Politia a arestat un barbat in varsta de optzeci de ani suspectat ca a deschis focul la o moschee din orasul Bayonne in sud-vestul Frantei, facand doi raniti grav, au anuntat luni autoritatile locale, o...