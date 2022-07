Stiri pe aceeasi tema

- In urma sesizarilor depuse de consumatori și ca urmare a reacțiilor din media Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat, in cursul lunii iunie 2022, o acțiune de control la operatorul economic Blue Air Aviation SA. Mai exact, in perioada 30.04.2021-30.04.2022, operatorul…

