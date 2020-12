UPDATE. Alegeri parlamentare în diaspora 2020. Peste 50.000 de români au votat Trei sferturi de milion de romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt așteptați sambata si duminica la urne, pentru a-si alege reprezentantii in noul parlament. Pentru diaspora sunt alocați 2 senatori și 4 deputați. UPDATE 15:00 Peste 50.000 de persoane au votat Pana la ora 15.00 au votat aproximativ 53.000 de romani din diaspora, din care 32.281 și-au exprimat dreptul electoral pe listele suplimentare. UPDATE 13:40 Peste 46.000 de romani au votat Peste 46.000 de romani au votat in diaspora pana la ora 13:40, ora Romaniei, la alegerile parlamentare, in prima zi a scrutinului care are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

