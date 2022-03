Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la centrala nucleara Zaporijjia, cea mai mare din Europa, situata in orașul Enerhodar, din sud-estul Ucrainei, relateaza CNN și BBC citand oficiali ucraineni. La randul sau, Casa Alba a transmis ca monitorizeaza situația, iar Agenția Internaționala…

- Directorul general al AIEA; Rafael Grossi, si-a exprimat miercuri, intr-o conferinta de presa, ingrijorarea cu privire la un eventual accident nuclear, avand in vedere ”cantitatea mare de matrial nuclear” prezent fizic in Ucraina. Ucraina detine 15 reactoare nucleare in patru centrale. Potrivit unor…

- Centrala de la Cernobil. Sursa foto: dreamstime.com Fizicianul Cristian Presura, cercetator la Philips Research Eindhoven, explica situatia de la Cernobil si faptul ca mai sunt 15 centrale nucleare active in Ucraina care reprezinta, de fapt, pericolul real. Iata ce a declarat omul de stiinta roman pentru…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat duminica aceasta ca un depozit de deseuri nucleare din Kiev a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica de rachete, fara sa se produca pagube si fara sa fie detectate scurgeri radioactive, transmite EFE.Intr-un comunicat, directorul…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc "distrugeri" la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei…

- Ucraina a notificat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca "forțele armate necunoscute" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, stația nu a fost avariata. Acest lucru a fost declarat joi de directorul general al Agenției, Rafael Grossi, a carui declarație este…