- Caderea orasului Mazar-i-Sharif, confirmata de un reprezentant al consiliului local, este un pas important pentru talibani, care in ultima saptamana au cucerit, aproape fara nicio rezistenta, doua treimi dintre capitalele de provincii afgane.„Talibanii au preluat controlul asupra orasului Mazar-i-Sharif.…

- Talibanii au capturat sambata orasul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul Afganistanului, si alte doua capitale de provincii si se apropie tot mai mult de capitala Kabul, unde tarile occidentale fac eforturi pentru a-si evacua cetatenii, transmit Reuters si AFP. Caderea orasului Mazar-i-Sharif,…

- Militantii talibani au preluat sambata controlul asupra a inca doua capitale de provincii din Afganistan, continuandu-si ofensiva inceputa in urma cu noua zile, relateaza DPA. Fortele de securitate afgane si oficialitatile guvernamentale au parasit orasul Asadabad, capitala provinciei…

- Afganistanul este la un pas de prapastie, forțele de securitate retragându-se din fața ofensivei talibanilor, care controleaza marea majoritate a orașelor și zonelor rurale ale țarii, în timp ce Washingtonul și Londra anunța urmatoarea evacuare a cetațenilor și diplomaților lor din Kabul.…

- Luptatorii talibani au ocupat duminica trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, au anuntat oficiali locali, transmite Reuters. In ultimele luni, insurgentii au preluat…

- Statele Unite îsi vor continua atacurile aeriene împotriva talibanilor în cazul în care acestia îsi continua ofensiva pe care au lansat-o la începutul lui mai în Afganistan, a anunțat seful operatiunilor militare americane în Afganistan, potrivit Reuters…

- Talibanii îsi continua cuceririle teritoriale în Afganistan, preluând controlul asupra a înca doua districte în nordul tarii, pe fondul retragerii fortele straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa citata de Agerpres. În ultimele 24…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…