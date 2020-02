Stiri pe aceeasi tema

- Update 10 februarie. Dupa o lunga perioada de timp a fost identificata sursa imbolnavirilor: un virus al liliacului combinat cu un virus al unui animal din familia bursucilor. Intelegem astfel de ce a fost dificila identificarea surselor. Aveti poza mai jos. Te doare mintea ca in acea piata erau sacrificate…

- Din China curg minciunile legate de noul coronavirus. Partidul Comunist Chinez este ingrozit de situatia reala dar ca orice comunisti de frunte mint de sting. Sunt peste 80.000 de infectati numai in provincia Wuhan si probabil lejer peste 100.000 in China. Rata de infectare zilnica este exponentiala.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.

- Medicii trag un semnal de alarma in privința gripei. A zecea victima din Romania este un copil, in varsta de doar 12 ani, care s-a stins din viața dupa ce a fost contaminat cu virusul gripal A și nici nu era vaccinat anti-gripal.

- Ministerul Sanatatii a stabilit primele masuri care trebuie aplicate in contextul alertei legate de infectia cu noul coronavirus, specialistii in domeniu stabilind trei tipuri de metode pentru prevenirea, limitarea imbolnavirilor si tratarea...

- Este oficial. Gripa aviara a ajuns in Romania. Virusul care face ravagii in mai multe tari europene a fost confirmat la o ferma de gaini din judetul Maramures, a anuntat ANSVSA. Autoritatile specifica intr-un comunicat ca situatia este sub control, ca au fost luate toate…

