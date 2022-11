Prizonierii de la PMC Wagner care au plecat la razboi in Ucraina pentru a scapa de tortura in inchisoare, se confrunta cu tortura și pe front: comandamentul taie degetele recruților și ascunde urmele torturii prin arderea cadavrelor in crematorii și amenința ca le va arata o inregistrare video in care o persoana vie a fost jupuita pentru ca a impușcat un comandant. Dovezi ale corespondenței și ale documentelor au fost oferite pentru The Insider de catre Vladimir Osechkin, fondatorul proiectului Gulagu.net. The Insider a reușit sa verifice corespondența și datele personale ale deținutului, precum…