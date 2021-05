Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul „Charlie Bit My Finger”, cu peste 884 de milioane de vizualizari pe YouTube, va fi eliminat de pe platforma dupa ce a fost vandut pentru mai mult de 760.000 de dolari, scrie BBC. Inregistrarea video amuzanta devenita foarte populara, in care bebelusul Charlie musca degetul fratelui…

- Unul dintre primele virale din istoria YouTube, clipul „Charlie Bit My Finger” („Charlie m-a mușcat de deget”) va fi retras de pe platforma, dupa ce a fost achiziționat de un cumparator anonim pentru suma de 760.000 de dolari, scrie BBC, citat de digi24.ro.

- Unul dintre primele virale din istoria YouTube, clipul „Charlie Bit My Finger” („Charlie m-a mușcat de deget”) va fi retras de pe platforma, dupa ce a fost achiziționat de un cumparator anonim pentru suma de 760.000 de dolari, scrie BBC.

- Clipul ”Charlie Bit My Finger” (”Charlie m-a mușcat de deget”) va fi retras de pe Youtube, dupa ce a fost achiziționat de un cumparator anonim pentru suma de 760.000 de dolari, relateaza BBC . Filmulețul de 55 de secunde are in prim-plan doi frați, Harry și Charlie. Clipul surprinde momentul in care…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat pierderi de 14,7 milioane de dolari in primul trimestru al anului, de la un rezultat negativ de 87,7 milioane dolari in perioada similara a anului trecut. Cifra de afaceri bruta a crescut cu 8% in primele trei luni ale…

- Cel mai probabil, toți producatorii iși doresc ca utilizatorii sa se bucure de designul nealterat al telefoanelor lor. Insa acest lucru este aproape imposibil pentru toata lumea, mai ales ca la producerea acestora este inclus unul dintre cele mai persiabile materiale din lume, sticla. Inca de la primele…

- Billie Eilish a lansat piesa “Your Power”, al treilea single de pe noul album. “my future” si “therefore I am” sunt primele single-uri de pe album ce au aparut deja. Billie Eilish a anuntat lansarea mult asteptatului album “Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul va contine 16 piese,…

- Ryan Kaji este unul dintre cei mai populari creatori de conținut de pe YouTube din lume, cu un canal principal cu 29 de milioane de abonați pasionați sa-l urmareasca pe copilul de 9 ani descoperind jucarii noi, facand experimente, jucandu-se sau realizand mici proiecte artizanale. Pentru Kaji și familia…