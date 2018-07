Stiri pe aceeasi tema

- Clever Taxi, cea mai cunoscuta aplicație de transport urban din România, continua și în luna iulie campania de accesibilizare a calatoriilor pentru cei 100.000 de clujeni care au facut comanda de taxi prin aplicație. Toate cursele efectuate în Cluj-Napoca vor beneficia de un tarif…

- Fiti atenti la cardurile care au activata functia contactless. Hotii va pot fura banii sau datele de identificare doar mergand pe langa dumneavoastra pe strada. Cu ajutorul unor aplicatii de smartphone scaneaza datele, iar cu ele cloneaza carduri si fac plati din acel cont. Specialistii in securitate…

- Cu ajutorul unor aplicatii de smartphone scaneaza datele, iar cu ele cloneaza carduri si fac plati din acel cont, scrie stririleprotv.ro. Specialistii in securitate cibernetica spun ca metoda este foarte folosita, mai ales ca victimele NU au cum sa isi dea seama pe moment ce se intampla. Citeste…

- Fondatorul Bitdefender, Florin Talpes, a declarat in premiera pe scena festivalului de tehnologie Techsylvania, care a avut loc in aceste zile la Cluj-Napoca, ca intentioneaza sa deschida un program de accelerare pentru companiile romanesti care activeaza in domeniul securitatii cibernetice si care…

- Cisco Systems Inc a avertizat miercuri ca hackeri au infectat cel putin 500.000 de rutere si dispozitive de stocare de date in zeci de tari cu un program informatic de tip malware sofisticat - despre care Ucrana afirma ca reprezinta pregatirea unui viitor atac cibernetic rus, relateaza Reuters.…

- Innovation Labs 2018, programul de mentorat și dezvoltare pentru tinerii pasionați de tehnologii creative și antreprenoriat, și-a desemnat caștigatorii in cadrul evenimentului Demo Day. Appsulate, ClarK, XVision și WakeZ sunt echipele care au convins juriul și publicul cu produsele lor si au fost desemnate…

- Frisbo, furnizor roman de servicii complete de e-fulfillment, care preia depozitarea și procesarea comenzilor magazinelor online, lansata la Brasov de antreprenorul Bogdan Colceriu a primit o investiție de 500.000 de euro de la Neogen ( Bestjobs, Zumzi), firma controlata de Calin Fusu. In urma acestei…

- Guvernul urmeaza sa decida astazi si alocarea a peste 15 milioane de lei pentru actiuni de reintegrare a tarii. Potrivit proiectului, cele opt scoli cu predare in limba romana din stanga Nistrului vor primi 2,8 milioane de lei, cei mai multi bani fiind destinati pentru reparatii.