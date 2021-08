Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. "Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei",…

- PSD solicita liderilor Coaliției de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR sa se intruneasca de urgența pentru a dispune demiterea a ministrului Transporturilor, Catalin Drula și a directorului CFR Calatori, Ovidiu Vizante. „Este inacceptabil ca aceste doua personaje sa mai ramana in funcție dupa modul catastrofal…

- Comunitatea Declic și Mining Watch Romania condamna ferm solicitarea premierului Florin Cițu de a retrage dosarul Roșia Montana de la UNESCO. Daca acest lucru se intampla, evaluarea și dosarul aflate acum pe masa Comitetului vor fi pierdute definitiv. “Prim-ministrul Cițu prejudiciaza in mod semnificativ…

- Premierul Florin Citu a afimat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca paramentarii partidelor aflate la guvernare nu vor vota maine la motiunea de cenzura depusa de PSD. Florin Citu a fost intrebat, luni, dupa sedinta coalitiei, cum a gestiomat discutia despre motiunea de cenzura, avand in vedere ca…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri la DcNews ca in cazul destramarii coaliției de guvernare, este foarte greu sa se mai formeze o alta majoritate. Daca USR PLUS iese de la guvernare PSD are in vedere la toamna sa intre de la guvernare? - Cred ca cel mai indreptatit sa raspunda…