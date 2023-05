E pericoloso sporgersi, filmul de debut al regizorului Nae Caranfil, intra din nou in cinematografele din toata țara, la 30 de ani de la premiera. O comedie de dragoste lansata in secțiunea Quinzaine des realisateurs la Festivalul de Film de la Cannes din 1993, E pericoloso sporgersi va putea fi urmarit pe marele ecran in […] The post Unul dintre cele mai bune filme romanești ale tuturor timpurilor, E pericoloso sporgersi intra din nou in cinema first appeared on Suceava News Online .