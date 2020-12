Oamenii din Milano, unul dintre cele mai bogate orașe din lume, saracesc. Orașul a fost grav afectat de primul val al pandemiei, iar acum se confrunta cu o creștere a saraciei. Conform The Guardian, aproximativ 5,5 milioane de oameni au ajuns sub pragul saraciei in Italia in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Numarul total al celor care traiesc in lipsuri a ajuns la 14 milioane. Cel mai bogat oraș din Italia, Milano, se lupta sa ramana pe linia de plutire, insa și aici oamenii se confrunta cu saracia. Roberto este unul dintre acești oameni. Divorțul, fiul de 26 de ani care a ramas…