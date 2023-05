Stiri pe aceeasi tema

- Florin Chilian a marturisit intr-un interviu pentru impact.ro cumpana prin care a trecut in toamna anului trecut. Artistul a primit diagnostic greșit din partea a peste 20 de medici.In ultima perioada, Florin Chilian a disparut din lumina reflectoarelor și s-a ocupat mai mult de sanatatea lui. In luna…

- Sorin Gadola a marturisit la Antena Stars ca a primit un diagnostic crunt din din partea medicilor, astfel ca a decis sa-și schimbe viața dupa ce a aflat ca este grav bolnav. Iata cine a fost langa fondatorul Untold in cele mai grele momente, dar și cum a reușit sa treaca peste situațiile dificile!

- Campionul la judo Adrian Merge a murit la doar 35 de ani dupa o lupta cu o boala degenerativa cumplita. Clubul CSM Oradea, acolo unde sportivul a activat in decursul carierei sale, a anuntat decesul.

- Deși mulți romani au impresia ca știu foarte bine vocabularul limbii, realitatea este alta, de fapt. Probabil ca ți s-a intamplat sa auzi ca unele persoane nu pronunța corect cuvinte simple ori le folosesc intr-un context greșit. Care este varianta corecta: Servici sau serviciu? Tu știai pana acum?

- Strangere de fonduri pentru Matei: Elevii unei clase din Campeni sar in ajutorul tanarului de 16 ani diagnosticat cu o boala necruțatoare Strangere de fonduri pentru Matei: Elevii unei clase din Campeni sar in ajutorul tanarului de 16 ani diagnosticat cu o boala necruțatoare Miercuri 1 Martie, elevii…

- Barbatul din Spania suspectat de febra Marburg a fost testat negativ sambata, 25 februarie, la virus, a anunțat Ministerul spaniol al Sanatatii, transmite Reuters . In cursul zilei de sambata, autoritatile sanitare din Valencia au anuntat ca au detectat primul caz suspect de Marburg, o boala infectioasa…

- Intr-o declarație pe rețelele de socializare, familia eroului din "Greu de ucis" sau "Pulp Fiction" a transmis ca este o „ușurare sa aiba in sfarșit un diagnostic clar”. Un mesaj emoționant a transmis Maria Shiver, fosta soție a lui Arnold Schwartzeneger. My heart goes out to Bruce Willis and his…

