Stiri pe aceeasi tema

- Individul care a lovit cu un vehicul agenti de politie, in incidentul produs la Capitoliu, a murit in urma ranilor suferite prin impuscare, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de agentia Associated Press. Individul era in stare critica dupa ce fusese impuscat de politie si a…

- Autospeciala a fost fotografiata de un trecator, in parcarea unui hipermarket din Suceava și distribuita pe rețelele sociale. Trei cadre medicale vaccinate cu AstraZeneca, internate in spital cu cheaguri de sange Agenții spun ca au intervenit rapid la sesizarile unor cetațeni și de aceea parcasera…

- Doi agenți FBI au fost împușcați mortal și alți trei au fost raniți în timp ce efectuau o percheziție, într-un dosar care viza infracțiuni împotriva copiilor. Este pentru prima oara din 2008 când agenții FBI sunt uciși în misiune, noteaza CNN. Agenții…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata si alte 25 au fost ranite intr-un accident rutier, pe un drum intre Havana si provincia vecina Mayabeque, au anuntat sambata autoritatile cubaneze, citate de EFE si AFP, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs sambata dimineata in apropierea localitatii…

- Cel putin opt persoane au murit si alte aproximativ 240 au fost ranite in urma unei puternice furtuni de iarna care a afectat duminica regiuni costiere situate de-a lungul Marii Japoniei, au relatat media locale, informeaza DPA. Multe persoane au murit in timp ce degajau zapada, pe masura…

- In timpul violențelor de la Capitoliu, patru oameni au murit și 14 polițiști au fost raniți. Femeia decedata miercuri dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era veteran de razboi. Pe langa femeia impușcata, inca trei persoane – o femeie și…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era veteran de razboi. In total, patru persoane au murit in total in urma violențelor.

- Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea inlaturarii de la putere a lui Donald Trump dupa lovitura in forta a partizanilor sai in Congres, au raportat miercuri seara mai multe media, noteaza AFP. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș!…